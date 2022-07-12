Испания безвозмездно передаст Украине 20 БТР и 10 боевых танков Leopard

Июль, 12 в 16:00

Министерство обороны Испании открыто для переговоров о возможной передаче Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113, находящихся на вооружении испанской армии.

Об этом сообщает испанское издание Infodefensa.

Согласно источникам издания в Министерстве обороны, в настоящее время изучается возможность передачи этих систем, которые в данный момент не используется, правительству Украины в ответ на неоднократные запросы Киева о дополнительной военной помощи.

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До этого Испания передавала для ВСУ боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение.

Как только Leopard 2A4 и M113 передадут Украине, правительство Зеленского будет финансировать их обновление и модернизацию на территории Испании за счёт средств Европейского фонда мира Европейского Союза. Для этого необходимо будет подписать контракт с испанскими компаниями.

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По словам источников, полная операция о передаче танков и бронетранспортеров в Украину может обойтись от 5 до 15 млн евро, а срок поставки может быть продлен до конца этого года.

Для того чтобы состоялась передача тяжелого вооружения Украине, требуется разрешение США и Германии. Ожидается, что оба правительства предоставят свои разрешения, учитывая их полную поддержку Украины.

Что касается технического состояния передаваемой техники, то танки Leopard 2A4, отобранные для безвозмездной передачи Украине, находятся в различном рабочем состоянии. Некоторые из них можно будет восстановить довольно быстро, а другие потребуют больше работы: у некоторых разобраны системы, а некоторые просто не обслуживались годами.

Что касается М113, известных как TOA (Armored Caterpillar Transport), то они намного старше Leopard 2A4, так как начали поступать в Испанию в 1969 году в результате военных соглашений с США.

Всего в испанской армии имеется около 1 250 единиц М113. По сообщению Infodefensa, прогнозируется снятие половины.