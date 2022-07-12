Июль, 12 в 13:14

Банковский курс гривны в Польше на несколько копеек поднялся в цене и составляет около 0,128 злотых за 1 грн.

За 100 грн в польском банке можно получить – 12,82 злотых (по среднему банковскому курсу). А по курсу НБУ – 16,26 злотых.

Курс гривны в Польше по банковским картам немного подорожал:

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курс по карте Mastercard – 16 польских злотых за 100 грн;

курс по карте Visa – 15,99 польских злотых за 100 грн.

В то же время, доллар в польских банках подорожал и теперь составляет 4,641 польских злотых за $1. За $100 можно получить около 464,1 злотых. По курсу НБУ – 475,16 злотых.

Курс доллара в Польше по банковским картам также подорожал:

курс по карте Mastercard – 467,95 злотых за $100;

курс по карте Visa – 467,84 злотых за $100.

Евро также подрос на несколько копеек и теперь составляет 4,679 польских злотых за €1. За €100 можно получить около 467,95 злотых. По курсу НБУ – 479,99 злотых.

Курс евро в Польше по банковским картам, наоборот, подешевел:

курс по карте Mastercard – 470,41 злотых за €100;

курс по карте Visa – 469,34 злотых за €100.

Детальнее о том, сколько стоит доллар и евро в украинских банках и на черном рынке — читайте в нашем материале.

Источник: Минфин