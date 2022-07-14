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Билл Гейтс объявил о намерении отдать почти все свое состояние на благотворительность

Юля Захарченко, редактор ленты
Билл Гейтс объявил о намерении отдать почти все свое состояние на благотворительность
Фото: Depositphotos

Американский бизнесмен и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс жертвует в свой благотворительный фонд почти все свое состояние.

— Большие глобальные неудачи, произошедшие за последние несколько лет, тревожат многих людей и заставили их задуматься над тем, будет ли мир ухудшаться. Пандемия и вторжение в Украину — всего два примера. Эти неудачи причиняют значительные страдания, — считает американский бизнесмен.

По его мнению, нужно делать больше для здравоохранения, гендерного равенства, сельского хозяйства, финансовой доступности и образования в кратчайшие сроки.

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Фонд намерен увеличить годовой бюджет на 50%, как было в допандемические времена (почти с $6 млрд до $9 млрд к 2026 году).

Основными целями фонда являются глобальное улучшение здравоохранения, уменьшение бедности, расширение образовательных возможностей и доступ к информационным технологиям.

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