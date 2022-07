Соглашение по экспорту зерна из Украины морским путем подпишут в Стамбуле 22 июля.

Об этом сообщила канцелярия президента Турции.

Известно, что соглашение будет подписано в 16.30 по местному времени во дворце Долмабахче. Там будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

The grain export agreement, critically important for global food security, will be signed in Istanbul tomorrow under the auspices of President Erdoğan and UN Secretary General Mr. Guterres together with Ukranian and Russian delegations.

