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Экспорт зерна из Украины: договоренность подпишут в Стамбуле 22 июля

Ольга Тетеріна, редактор ленты
зерно
Фото: Depositphotos

Соглашение по экспорту зерна из Украины морским путем подпишут в Стамбуле 22 июля.

Об этом сообщила канцелярия президента Турции.

Известно, что соглашение будет подписано в 16.30 по местному времени во дворце Долмабахче. Там будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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— Завтра в Стамбуле под эгидой президента Эрдогана и генерального секретаря ООН Гутерриша вместе с украинской и российской делегациями будет подписано критически важное для глобальной продовольственной безопасности соглашение об экспорте зерна, — заявил спикер Эрдогана.

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18 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что есть договоренность о “плане, общих принципах” по экспортному коридору.

По его словам, в повестке дня стоят такие технические вопросы, как формирование центра мониторинга в Стамбуле, определение безопасных маршрутов и контрольно-пропускных пунктов на выходах и входах в порты.

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