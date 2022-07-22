Июль, 21 в 21:43

Соглашение по экспорту зерна из Украины морским путем подпишут в Стамбуле 22 июля.

Об этом сообщила канцелярия президента Турции.

Известно, что соглашение будет подписано в 16.30 по местному времени во дворце Долмабахче. Там будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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— Завтра в Стамбуле под эгидой президента Эрдогана и генерального секретаря ООН Гутерриша вместе с украинской и российской делегациями будет подписано критически важное для глобальной продовольственной безопасности соглашение об экспорте зерна, — заявил спикер Эрдогана.

The grain export agreement, critically important for global food security, will be signed in Istanbul tomorrow under the auspices of President Erdoğan and UN Secretary General Mr. Guterres together with Ukranian and Russian delegations. — İbrahim Kalın (@ikalin1) July 21, 2022

18 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что есть договоренность о “плане, общих принципах” по экспортному коридору.

По его словам, в повестке дня стоят такие технические вопросы, как формирование центра мониторинга в Стамбуле, определение безопасных маршрутов и контрольно-пропускных пунктов на выходах и входах в порты.