Июль, 23 в 14:08

В Вашингтоне обеспокоены безопасностью президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил в Twitter журналист Голоса Америки Джефф Селдин со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Советник Байдена отметил, что США обеспокоены безопасностью Зеленского, поскольку “это лидер воюющей страны, имеющий дело с безжалостным, жестоким противником, который способен практически на все”.

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Поэтому, по словам Салливана, Америка должна показать устойчивость и выдержку.

– Часть нашей цели – способность продемонстрировать силу, стойкость, выносливость, осмотрительность, способности, которые повлияют на нашу способность сдерживать других в других местах, – сказал советник Байдена.

20 июля в Пентагоне сообщили, что всего США и партнеры передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Сообщалось, что Вашингтон уже предоставил Киеву 12 систем HIMARS. Таким образом, мы должны получить по меньшей мере восемь таких установок. Кроме того, работе с этими РСЗО научили 200 украинских военных.

Источник: Джефф Селдин