Июль, 22 в 8:11

Беларусь снова сместила сроки проверки боевой готовности своих Вооруженных сил.

Согласно данным, которые имеются в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, будут продолжаться они до 31 июля.

По состоянию на 22 июля существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях нет.

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На соседнем Северском направлении российские военные для демонстрации своего присутствия совершают обстрелы.

Под вражеским огнем в течение суток находились позиции украинских подразделений и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области, а также Волфино и Павловка Сумской области.

Кроме того, оккупанты разведывают ситуацию с помощью беспилотников тактического уровня.

Напомним, что 4 мая Минобороны Беларуси объявило о старте внезапной проверки сил реагирования.

В ведомстве заявили, что воинские части и подразделения “отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершат марш в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задания”.

После этого Беларусь регулярно продлевала сроки на неделю.

Кроме того, 22 июня в Гомельской области, близко к границе с Украиной, начались мобилизационные учения Вооруженных сил Беларуси.

Сначала в РБ заявили, что продлятся они до 1 июля, а затем – до 9 июля. Впоследствии появилась информация, что завершиться они должны 16 июля.

Известно, что Беларусь привлекает к мобилизационным военным учениям российских инструкторов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны Беларуси