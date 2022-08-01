Август, 01 в 12:34

В Великобритании готовы передать Украине несколько военных кораблей.

Об этом в интервью Суспільному рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Он рассказал, что побывал на борту военного корабля, который в ближайшее время будет передан Вооруженным силам Украины.

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— На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько, – рассказал дипломат.

Посол напомнил, что с начала полномасштабной войны Турция закрыла проливы в Черном море для прохода военных кораблей. Впоследствии приоритеты сместились.

– Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества, – подчеркнул Пристайко.

По его информации, эти корабли модернизируют: переоборудуют и обновят оборудование.

– Однако это не только два корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки, — подытожил посол Украины в Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что после каждой российской ракеты, которая попадает в украинские города, Великобритания будет оказывать Украине больше оборонной помощи.