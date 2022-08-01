Великобритания передаст Украине несколько военных кораблей
В Великобритании готовы передать Украине несколько военных кораблей.
Об этом в интервью Суспільному рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Он рассказал, что побывал на борту военного корабля, который в ближайшее время будет передан Вооруженным силам Украины.
— На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько, – рассказал дипломат.
Посол напомнил, что с начала полномасштабной войны Турция закрыла проливы в Черном море для прохода военных кораблей. Впоследствии приоритеты сместились.
– Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества, – подчеркнул Пристайко.
По его информации, эти корабли модернизируют: переоборудуют и обновят оборудование.
– Однако это не только два корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки, — подытожил посол Украины в Великобритании.
Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что после каждой российской ракеты, которая попадает в украинские города, Великобритания будет оказывать Украине больше оборонной помощи.