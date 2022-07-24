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Факты / Украина

Великобритания будет предоставлять больше помощи после каждого удара со стороны РФ — Трасс

Валентина Чорна, редактор ленты
Елізабет Трасс
Фото: Getty Images

После каждой российской ракеты, которая попадает в украинские города, Великобритания будет оказывать Украине больше оборонной помощи.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс во время выступления на втором саммите первых леди и джентльменов, который проходит в Киеве 23 июля.

– Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Поэтому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым страдающим мужчиной, женщиной и ребенком мы будем предоставлять больше. То, что Путин пытается уничтожить Украину – он только создает более мощную, объединенную нацию, – сказала она.

Трасс отметила, что Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это потребуется.

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Она напомнила, что Британия оказывает разную военную помощь – от БТРов до беспилотников, помогает с подготовкой ВСУ, ввела санкции против ряда граждан России и российских предприятий.

— Эти действия преследуют одну цель: усилить президента Зеленского. Мы знаем, что Украина может выиграть войну при поддержке свободного мира. Мы не можем разрешить подобную агрессию в будущем. Именно на это и будет направлена ​​работа Великобритании. Именно поэтому Великобритания работает с партнерами, чтобы оказать помощь в восстановлении Украины. Агрессор должен проиграть, и поэтому мы должны помогать украинским людям вытеснить россиян со своей земли, — сказала глава британского МИД.

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