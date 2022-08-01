Август, 01 в 20:45

Северная Корея (КНДР) готовится провести седьмое испытание ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 1 августа, во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Блинкен подчеркнул, что мир столкнулся с “критическим моментом” на фоне опасений по поводу возможного ядерного испытания Северной Кореей.

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— КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и продолжает продолжающиеся провокации против региона. Сегодня мы видим, что Пхеньян готовится провести седьмое ядерное испытание. Иран остается на пути ядерной эскалации – сказал Блинкен.

Сеул и Вашингтон заявили, что Северная Корея, похоже, завершила “все приготовления” к ядерному испытанию и, возможно, только выжидает.

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Пхеньян провел свое шестое и последнее ядерное испытание в сентябре 2017 года. Одна из наиболее закрытых стран мира вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия в январе 2003 года.

В июле глава КНДР Ким Чен Ын заявлял, что его страна готова к любому военному столкновению с США.

В то же время, во время выступления в 69-ю годовщину окончания Корейского конфликта он заявил, что “враги поставили Корейский полуостров на грань войны”. Также он допустил готовность Пхеньяна применить свое ядерное оружие в потенциальном конфликте против США и Южной Кореи.

Источник: Yonhap News