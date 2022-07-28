Июль, 28 в 9:54

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова к любому военному столкновению с США.

— Я еще раз даю понять, что КНДР полностью готова к конфронтации с США. Наши вооруженные силы тщательно подготовлены к реагированию на любой кризис, и ядерное военное сдерживание нашей нации также полностью готово мобилизовать свою абсолютную силу верно, точно и быстро для выполнения своей миссии, – говорит он.

Также он высказался на счет действий США, назвав их двусмысленными.

— Двусмысленные действия Соединенных Штатов, которые все обычные действия наших вооруженных сил называют “провокацией” и “угрозой” и одновременно проводят крупномасштабные совместные военные учения, серьезно угрожающие нашей безопасности, – это буквально грабеж, — говорит президент Северной Кореи.

Напомним, что ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Путина в его войне против Украины.

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Источник: Yonhap