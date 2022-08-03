Август, 03 в 15:53

В среду после 18.00 по местному времени самолет ВВС США со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и пятью другими законодателями-демократами вылетел из Тайбэя, завершив символический визит в частично признанный Тайвань на высоком уровне.

Об этом пишет WP.

Как уточняется, делегация США провела в Тайване в общей сложности менее 24 часов. Этот визит стал проверкой дипломатического характера Тайбэя, а также возможностью дать понять высокопоставленным политикам всего мира, что они могут лично продемонстрировать поддержку тайваньской демократии, несмотря на активное сопротивление Пекина. То, что визит состоялся и прошел без проблем, является успехом для Тайваня.

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Однако эта поездка означает, что Тайвань готовится к еще большему экономическому и военному “возмездию” со стороны Пекина, считающего остров своей территорией.

Китайская армия запланировала учения вокруг Тайваня с четверга по воскресенье, а китайские агентства объявили о приостановке экспорта песка на остров и импорта цитрусовых и рыбы оттуда уже начиная с сегодняшнего дня.

– Китай готов предпринять дальнейшие шаги, и мы ожидаем, что они продолжат реагировать в долгосрочной перспективе, – отметил ​​официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Отражая сложную динамику, связанную с визитом Пелоси, многие тайваньцы выразили ему поддержку, но на острове также проводились небольшие акции протеста группами, в которые входили сторонники объединения с Китаем.

Учитывая издержки и риски чрезмерной реакции Пекина, некоторые, в том числе представители Белого дома, утверждали, что спикеру не следует ехать на Тайвань. Но Пелоси защищала свой выбор на пресс-конференции в Тайбэе в среду, заявив, что ее визит “открывает дверь” для улучшения экономических обменов между Тайванем и Соединенными Штатами.