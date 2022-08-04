Август, 04 в 16:42

В полномасштабной жестокой войне, развязанной Россией против Украины, перед НАТО стоят две ключевые задачи.

Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Норвегии. Он отметил, что хозяин Кремля Владимир Путин этой войной бросает вызов мировому порядку, где все страны могут выбирать собственный путь.

Столтенберг добавил, что российский диктатор не признает суверенитет соседних государств и требует не допускать дальнейшего расширения Альянса.

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– Он не уважает желание Украины стать частью нашего сообщества или суверенные решения других государств подать заявку на членство в НАТО. В этом конфликте (войне РФ против Украины, — Ред.) НАТО имеет две задачи: поддерживать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и РФ, — подчеркнул генсек.

Он напомнил, что на саммите НАТО, состоявшемся в Мадриде в конце июня, все члены Альянса согласились поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. По словам Столтенберга, поддержка права Украины на самооборону является “моральным долгом” организации.

Генсек добавил, что в Украине сейчас наблюдаются военные действия, нападения на мирное население и разрушения, “невиданные со времен Второй мировой войны”. Он отметил большое мужество украинского народа.

– В наших интересах, чтобы президент Путин не добился успеха в своих амбициях в Украине… Если Россия выиграет эту войну, у него будет подтверждение того, что насилие работает. Тогда другие соседние страны могут быть следующими, – объяснил Столтенберг.

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Он добавил, что государства-члены Альянса сейчас “платят цену” за военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, в том числе за санкции против РФ, которые привели к росту инфляции. Однако эту поддержку можно измерить деньгами, в то время как цена Украины – это человеческие жизни.

– Цена, которую платит Украина, измеряется человеческими жизнями. Каждый день сотни убитых и раненых. То, что мы видим сейчас, – это жестокая и кровавая война на истощение. Продвижение россиян снова остановилось. А украинцы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории, планируют контрнаступление на Юге, — отметил генсек.

Вторая задача Альянса, по его словам, – не допустить распространения военных действий за пределы Украины. Именно поэтому силы НАТО не участвуют в войне. Параллельно блок наращивает военное присутствие на своем восточном фланге.

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Источник: НАТО