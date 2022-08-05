Половина стран G20 не поддерживают санкции против России – Bloomberg

Август, 05 в 15:26

Только половина участников G20, в которую входят страны, на долю которых приходится около 85% мирового экономического производства, присоединилась к международным санкциям, наложенным на Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину.

Агентство Bloomberg отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по Юго-Восточной Азии и Африке сталкивается с “неудобной реальностью”: большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции РФ и ее президента Владимира Путина.

— Это делает соглашение по глобальным инициативам, таким как ограничение цен на российскую нефть, предложенный G7, еще сложнее, в то же время вдохновляя Путина и его ключевого сторонника, главу Китая Си Цзиньпина, к реализации их “глобальных планов”, — отмечает агентство.

Больше всего противится изоляции России Китай. За несколько недель до начала полномасштабной войны в Украине Си Цзиньпин объявил о “безграничной дружбе” с Россией. Расходы Китая на российскую нефть резко возросли с начала войны – в июне на закупки энергоресурсов у РФ было израсходовано на 72% больше, чем годом ранее.

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Напряженность между КНР и США усилилась на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, а также после того, как блок G7 опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность “угрожающими действиями” Пекина вокруг Тайваня.

Пекин отменил встречу министров иностранных дел Китая и члена G7 Японии, которая была запланирована на этой неделе в Камбодже. Япония вечером в четверг заявила, что некоторые баллистические ракеты, выпущенные Китаем во время учений вблизи Тайваня, упали в ее экономической зоне — это произошло впервые. Токио выразил дипломатический протест.

Но Пекин далеко не единственный, кто противится изоляции Кремля. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 июля разговаривал по телефону с Путиным, обсуждая развитие торговли. А лидер президентской гонки в Бразилии Луис Инасио Лула да Силва возложил вину за войну не только на РФ, но и на Украину.

В Южной Африке президент Сирил Рамафоса подверг критике санкции, введенные США.

По словам неназванного турецкого высокопоставленного чиновника, Анкара пришла к выводу, что наказание России нанесет ущерб экономическим и политическим интересам Турции. По словам источника, страна понесла убытки в размере $35 млрд от более высоких цен на энергию и влияние на туризм.

Как отмечает Bloomberg, одна из причин столь сдержанной реакции Глобального Юга на войну лежит, конечно, в экономической плоскости. Но есть и другие, в частности, исключительно “историческая близость к Москве” и недоверие к бывшим колониальным государствам.