Китай начал военные учения в трех акваториях вокруг Тайваня
Фото: Факты ICTV
Китай начал военные учения в трех акваториях вокруг Тайваня. Наибольшее сосредоточение техники и личного состава наблюдается в акваториях Южно-Китайского моря и в ближайшей провинции Тайваня – Фуцзянь.
Въезд на территорию некоторых частей моря запрещен со 2 до 6 августа. Именно в это время в Тайбэй прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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Военные учения Китая проходят в четырех районах Южно-Китайского моря, заливе Бохайвань, акваториях провинций Гуандун, Хайнань и Фуцзянь.