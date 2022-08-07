Тактика выжженной земли при отступлении: россияне заминировали ЗАЭС и объекты в Херсоне — Юсов

Август, 06 в 21:48

Российская армия заминировала Запорожскую атомную электростанцию ​​и важные объекты в Херсоне. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины и член Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

– Это уже официальные подтверждения и международного сообщества, что МАГАТЭ и ООН не контролируют ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Проведены и обнародованы международные расследования, где ясно показано, как россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российско-оккупационными войсками на ЗАЭС в Энергодаре. Это ядерный шантаж и огромная опасность. Сегодня весь мир, как Украина, должен бить тревогу, чтобы остановить возможное повторение различных сценариев.

По его словам, Украина имеет государственную стратегию освобождения временно оккупированных территорий. Это станет самой большой гарантией радиационной безопасности Европы, убежден он.

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— У нас есть государственная стратегия деоккупации украинских территорий, возвращение их под полный контроль ВСУ и Украины. Это самая большая гарантия безопасности, в частности, ядерной и экологической безопасности не только в Украине, но и Европе.

Юсов заявил, что россияне готовятся отступать с Херсона. По его словам, оккупанты минируют критическую инфраструктуру, чтобы в случае отступления придерживаться тактики выжженной земли.