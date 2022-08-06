Август, 06 в 14:49

Правительство Германии меняет правила нахождения украинских беженцев на территории страны. В частности, с 1 сентября 2022 года для украинцев начнется отсчет дней безвизового пребывания на территории ФРГ.

До 31 августа граждане Украины, находившиеся в Германии с начала полномасштабной войны, имеют право на въезд в страну, независимо от количества дней пребывания в ЕС и депортации. Пребывание в Германии до конца лета возможно без оформления.

Однако, согласно новым правилам, с 1 сентября начинается учет времени пребывания в стране – будут считаться все дни, начиная с 24 февраля 2022 года.

Сейчас смотрят

Если граждане Украины уже использовали 90 дней немецкого безвиза, им необходимо до 1 сентября либо подать заявление на временную защиту, либо покинуть Германию на три месяца.

В любом случае украинцы обязаны подать заявку на регистрацию по параграфу 24 AufenthG до истечения 90 дней, если эта дата лежит в пределах с 1 сентября по 1 декабря.

Читайте Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024

Регистрация в Германии возможна на все время войны, но по истечении 90-дневного срока безвизового пребывания украинцам придется покинуть страну на 90 дней, чтобы иметь возможность снова в нее въехать.

Также в обновленных правилах отмечают, что переходный регламент о пребывании украинцев в Германии будет продлен до 28 февраля 2023 года.

Таким образом, власти страны облегчают пребывание украинцев в Германии, которые приедут в страну до 20 ноября 2022 года.