Вот почему Блинкен сейчас там: в США заявили, что РФ хочет расширить присутствие в Африке

Август, 09 в 15:03

Россия стремится расширить свое присутствие в Африке. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время церемонии смены Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) в немецком Штутгарте.

— РФ продает дешевое оружие и поддерживает силы наемников. И это еще одно напоминание о готовности Москвы сеять хаос и угрожать основанному на правилах международному порядку – и это выходит далеко за пределы безрассудного вторжения Путина в Украину, – сказал Остин во время своего выступления.

Он напомнил о желании Китая выйти на Африку, заявив, что они хотят “построить базы в Африке и подорвать отношения США с африканскими народами, правительствами и военными”.

В то же время глава Пентагона заверил, что США стремятся “обеспечить, чтобы Африка пользовалась защитой международных правил и норм, способствующих нашей безопасности и процветанию”

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— США привержены поддержке наших друзей где угодно в Африке, где пытаются создать открытые и инклюзивные демократии. Кое-где в Африке мы видим другие угрозы демократии. Некоторые лидеры расправляются с гражданскими свободами, подвергаются коррупции или угнетают волю народа, — сказал Остин.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен был в Южной Африке, чтобы запустить новую Стратегию США для Африки к югу от Сахары.

Сегодня, 9 августа, Остин отправится в Латвию, а Блинкен в Демократическую Республику Конго, где встретится с президентом Феликсом Чисекеди и министром иностранных дел Кристофом Лютундулой.

В понедельник в Претории (Южная Африка) Блинкен выступил за партнерство между США и африканскими государствами, заявив, что они не могут достичь ни одного из своих “общих приоритетов”, если не будут работать вместе как равные партнеры. В рамках поездки Блинкен также посетит Руанду.

Госсекретарь США отправился в тур по африканским странам, чтобы противостоять российскому влиянию на континенте. В конце июля глава российского МИДа Сергей Лавров посетил несколько африканских стран, в том числе Эфиопию, Уганду, Конго и Египет.