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Факты / Мир / Мировые новости

Страны G7 требуют от России вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Страны G7 требуют от России вернуть ЗАЭС под контроль Украины
Фото: Depositphotos

Министры стран Большой семерки призывают агрессора Россию передать Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре под контроль Украины и пропустить на АЭС экспертов международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ.

Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Германии. К нему присоединились главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и глава европейской дипломатии.

Они осудили агрессивные действия Российской Федерации и призвали вернуть под контроль Украины все ядерные объекты, в частности, Запорожскую АЭС. По их мнению, Россия угрожает безопасности ряда государств и повышает риск ядерной катастрофы.

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Также страна-агрессор препятствует МАГАТЭ контролировать мировую ядерную безопасность. Министры призвали пропустить экспертов международного агентства МАГАТЭ на станцию.

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