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Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам может войти в новый пакет санкций ЕС

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам может войти в новый пакет санкций ЕС
Фото: Depositphotos

В Европейском Союзе начали обсуждать прекращение выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Этот запрет может стать одним из ограничений седьмого санкционного пакета против Кремля.

Дискуссия о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам возникла на территории Германии. Пока стороны не пришли к единому выводу.

Страны-члены Европейского Союза намерены обсудить этот запрет на встрече министров иностранных дел в Праге. В то же время немецкое правительство осторожно отреагировало на призывы больше не выдавать туристические визы гражданам России.

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Консультация между главами МИД Евросоюза должна состояться в конце августа, однако в настоящее время федеральное правительство Германии не высказывало свою позицию.

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Источник: Deutsche Welle
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