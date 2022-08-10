Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам может войти в новый пакет санкций ЕС
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Европейском Союзе начали обсуждать прекращение выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Этот запрет может стать одним из ограничений седьмого санкционного пакета против Кремля.
Дискуссия о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам возникла на территории Германии. Пока стороны не пришли к единому выводу.
Страны-члены Европейского Союза намерены обсудить этот запрет на встрече министров иностранных дел в Праге. В то же время немецкое правительство осторожно отреагировало на призывы больше не выдавать туристические визы гражданам России.
Сейчас смотрят
Консультация между главами МИД Евросоюза должна состояться в конце августа, однако в настоящее время федеральное правительство Германии не высказывало свою позицию.