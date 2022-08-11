Август, 11 в 7:11

Ночью 11 августа появилась информация о взрывах в районе белорусского аэродрома Зябровка, что под Гомелем.

Очевидцы насчитали не менее восьми вспышек.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что до 11 августа пройдет первый этап совместных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой Вооруженных сил России и Беларуси.

Сейчас смотрят

Связаны ли взрывы в районе аэродрома Зябровка с учениями, неизвестно.

В Минобороны РБ заявляли, что во время первого этапа, то есть с 9 по 11 августа, учения будут продолжаться на территории Беларуси, а во время второго – с 22 по 25 августа – в пределах территории и воздушного пространства полигона Ашулук.

Точное время и локации учений в ведомстве не объявляли.

Напомним, что 9 августа на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном россиянами Крыму прогремели несколько взрывов.

В Минобороны РФ заявили, что причиной взрывов на аэродроме якобы стала детонация авиационных боеприпасов.

Источник: Беларускі Гаюн