Украина просит США ввести санкции против всех российских банков

Август, 12 в 12:40

Украина призывает администрацию президента Джо Байдена наложить санкции на все российские частные банки, чтобы помочь покончить с возможностью российского президента Владимира Путина вести войну.

Об этом в интервью Bloomberg заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По словам Маркаровой, правительство Владимира Зеленского хочет, чтобы США добавляли несколько банков в неделю в свой список финансовых учреждений под санкциями. Она подчеркнула, что передала запрос Министерству финансов США.

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— Санкции столь же важны, как оружие, — сказала Маркарова.

Посол отметила, что любой российский банк является законной мишенью санкций, поскольку все они фактически привлечены к финансированию кампании Путина.

— Как только один банк подпадает под санкции, какой-то другой частный банк внезапно становится финансистом промышленности или военных, — сказала она.

Маркарова заявила, что Украина также настаивает на том, чтобы Государственный департамент США включил Россию в список государств — спонсоров терроризма.

28 июля Сенат США единогласно одобрил необязательную резолюцию (nonbinding resolution), призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

В мае к обеим палатам Конгресса США с просьбой признать РФ страной — спонсором терроризма обратилась Верховная Рада. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.