Украина просит США ввести санкции против всех российских банков
Украина призывает администрацию президента Джо Байдена наложить санкции на все российские частные банки, чтобы помочь покончить с возможностью российского президента Владимира Путина вести войну.
Об этом в интервью Bloomberg заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
По словам Маркаровой, правительство Владимира Зеленского хочет, чтобы США добавляли несколько банков в неделю в свой список финансовых учреждений под санкциями. Она подчеркнула, что передала запрос Министерству финансов США.
— Санкции столь же важны, как оружие, — сказала Маркарова.
Посол отметила, что любой российский банк является законной мишенью санкций, поскольку все они фактически привлечены к финансированию кампании Путина.
— Как только один банк подпадает под санкции, какой-то другой частный банк внезапно становится финансистом промышленности или военных, — сказала она.
Маркарова заявила, что Украина также настаивает на том, чтобы Государственный департамент США включил Россию в список государств — спонсоров терроризма.
28 июля Сенат США единогласно одобрил необязательную резолюцию (nonbinding resolution), призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
В мае к обеим палатам Конгресса США с просьбой признать РФ страной — спонсором терроризма обратилась Верховная Рада. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.