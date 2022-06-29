Июнь, 29 в 0:25

Российскую Федерацию нужно признать государством-террористом на международном уровне.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время заседания Совбеза ООН 28 июня.

— Заседание Совбеза созвано после ударов по городу Кременчуг. Но, по сути, заседание Совбеза можно вообще не закрывать: его можно продолжать круглосуточно, изо дня в день, чтобы успевать обсудить каждый теракт российского государства. Устав ООН дает все рычаги, чтобы повлиять на любого нарушителя правил Организации, любого агрессора, любое государство-террориста. И я призываю вас воспользоваться этими рычагами, – заявил он.

Он повторил свои слова, призвав собравшихся на заседании лишить Россию возможности пребывания в Совбезе ООН и манипулировать членами Организации.

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– Пока ее террор продолжается, обязательно создать трибунал для расследования всего, что наделали российские военные против украинцев. И обязательно нужно дать на уровне ООН юридическое определение понятию государственный терроризм. И все действия России должны получить юридическую оценку, глобальные санкции за то, что она рушит международный правопорядок, — сказал он.

Владимир Зеленский также призвал называть действия России терроризмом, в противном случае будут тяжелые последствия для мира.

— Мы должны называть это терроризмом. В противном случае Россия будет совершать свои теракты в других странах Европы и Азии – в Польше, Литве, Молдове, Казахстане, — сказал Зеленский.

Президент Зеленский заявил, что в любой стране мира все равно чествуют погибших не только военных, а каждого погибающего в результате войны человека.

– Только убийцы не чтят память тех, кого они убили. Я прошу вас, и буду вам благодарен, почтить память всех украинцев, кто погиб в этой войне, — сказал президент и встал с кресла, чтобы почтить память.

Вместе с Владимиром Зеленским встал весь зал заседаний Совбеза ООН, включая государство-агрессор Россией.

Засідання Радбезу ООН 28 червня // Фото: UN Web TV

Напомним, перед этим президент Украины призвал лишить Россию полномочий в Генеральной ассамблее и Совбезе ООН.

Источник: UN Web TV