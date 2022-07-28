Сенат США требует от Госдепа признать Россию спонсором терроризма

Июль, 28 в 13:49

Сенат США единогласно одобрил необязательную резолюцию (nonbinding resolution), призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, повлекших “смерти бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей”.

Ожидается, как пишет газета The New York Times, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси будет решительным сторонником ее принятия. Но полномочия назначать государство-спонсора террора принадлежит Государственному департаменту.

Тем не менее, принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление Конгресса на администрацию Байдена, чтобы добавить Россию в список государств-спонсоров терроризма.

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Этот список включает Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

— Вооруженные силы Российской Федерации совершали многочисленные бессудные казни невинных мирных жителей и пытались прикрыть свои зверства массовыми захоронениями на территории Украины, – говорится в законопроекте Сената.

В мае к обеим палатам Конгресса США с просьбой признать РФ страной-спонсором терроризма обратилась Верховная Рада. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.

Каковы последствия страны, которую признают спонсором терроризма?

контроль за экспортом товаров двойного назначения;

запрет на поставку оружия;

запрет на экономическую помощь;

отказ в налоговых льготах компаниям, работающим в такой стране;

санкции против стран, помогающих спонсору терроризма;

замораживание собственности такой страны;

имиджевое давление: бизнес не хочет иметь дело со спонсором терроризма.

Ранее в Конгрессе США зарегистрировали проект резолюции, где действия России в Украине признаются как геноцид украинского народа.

Проект предложили американские сенаторы Джим Риш и Бен Кардин. В нем говорится, в частности, об умышленном убийстве российскими войсками мирного населения, актах депортации.