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Необходимо срочно допустить МАГАТЭ на ЗАЭС и вывести все российские силы — Столтенберг

Юля Захарченко, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Необходимо срочно допустить представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию ​​и вывести российскую армию с территории ЗАЭС.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек Альянса подчеркнул во время пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем, что одна из тем обсуждения касалась жестокой войны России против Украины.

По его мнению, международное сообщество должно быть объединенным в противодействии неспровоцированной агрессии РФ, чтобы Кремль как можно быстрее прекратил войну.

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— Захват российскими силами ЗАЭС составляет серьезную угрозу охране и безопасности, увеличивает риск ядерной аварии, подвергает опасности население Украины, соседних стран и международного сообщества. Необходимо срочно разрешить проведение инспектирования Международному агентству по атомной энергии и обеспечить выведение всех российских сил, — считает Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что страна-агрессор Россия намеренно запускает крылатые ракеты через украинские АЭС. По мнению главы государства, РФ может спровоцировать самую большую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции.

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