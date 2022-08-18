Август, 18 в 17:12

В среду, 17 августа, Эстония испытала масштабные кибератаки. Это произошло через день после демонтажа советского памятника в Нарве и другой символики этого периода.

Как сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Ильвес, эти хакерские атаки были самыми масштабными с 2007 года.

Атаки были направлены не только на госучреждения.

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– Вчера Эстония испытала самые масштабные кибератаки с 2007 года. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. Атаки были неэффективными… Услуги не были нарушены. За некоторыми короткими и незначительными исключениями, сайты оставались полностью доступными в течение дня. Нападение в Эстонии осталось почти незамеченным, — подчеркнул Ильвес.

Yesterday, Estonia was subject to the most extensive cyber attacks it has faced since 2007. Attempted DDoS attacks targeted both public institutions and the private sector. (1/4) @e_estonia — Luukas Ilves (@luukasilves) August 18, 2022

Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR информирует, что к кибератакам причастна поддерживаемая Россией прокремлевская хакерская группа Killnet. В своем Telegram-канале хакеры подтвердили ответственность за DDoS-атаки и сообщили, что это ответ на демонтаж 16 августа советского танка Т-34 с постамента в городе Нарва.

Весной этого года Killnet атаковала киберцентр НАТО, а затем сайт сейма Латвии (после признания РФ спонсором терроризма).

Кроме того, кибергруппа анонсировала атаки на американскую корпорацию Lockheed Martin. Эта компания производит реактивные системы HIMARS, которые Вашингтон передает Украине.

В Эстонии хакеры нацелились на крупные банки, платежные системы, сервисы здравоохранения и образования. В общей сложности было совершено 12 DDoS-атак на различные госучреждения или их сайты, а также четыре атаки, направленные на частный сектор.

В течение суток эстонские специалисты обнаружили 24 веб-сайта и сервера, зараженные вредоносными программами. Через них хакеры предпринимали попытки атаковать и заражать устройства интернет-пользователей. Кроме того, выявлено восемь фишинговых страниц, пытавшихся получить данные об электронной почте и банковских счетах людей.

В последний раз подобную масштабную кибератаку Эстония пережила в 2007 году после демонтажа памятника советскому солдату. Атаки длились 22 дня и были направлены на разные правительственные сайты и местные СМИ.

Как известно, после недель обсуждений в Эстонии решили убрать памятник советскому танку Т-34 из Нарвы. Он был установлен в 1970 году и является одним из известнейших символов советской оккупации Эстонии. Танк решили доставить в военный музей.

Кроме того, с 18 августа Эстония перестала пропускать граждан РФ с шенгенскими визами, которые выдала страна.

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Источник: Twitter-аккаунт Лууки Ильвеса, ERR