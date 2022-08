В среду, 17 августа, Эстония испытала масштабные кибератаки. Это произошло через день после демонтажа советского памятника в Нарве и другой символики этого периода.

Как сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Ильвес, эти хакерские атаки были самыми масштабными с 2007 года.

Атаки были направлены не только на госучреждения.

Yesterday, Estonia was subject to the most extensive cyber attacks it has faced since 2007. Attempted DDoS attacks targeted both public institutions and the private sector. (1/4) @e_estonia

— Luukas Ilves (@luukasilves) August 18, 2022