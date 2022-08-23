Будет ли повторное нападение из Беларуси: эксперт предупредил о планах РФ ко Дню Независимости Украины

Август, 23 в 1:03

Страна-агрессор Российская Федерация может совершить повторное полномасштабное нападение на украинцев. Вероятнее всего российская армия уже готовится к новому вторжению в Украину.

Об этом заявил директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский. По его словам, ВСУ готовы к возможной эскалации из-за активности россиян возле государственных границ Украины.

Он считает, что стягивание ракетных сил к границам может свидетельствовать о приближении массированных ударов на День Независимости Украины, а также стать частью большого повторного наступления.

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– В резерве РФ находится еще третий армейский корпус, который формируется в Мулино. Есть еще 40 добровольческих батальонов, которые формируются в России. Но не думаю, что они будут ударным кулаком. А вот та группировка, которая собирается в Беларуси, — она ​​может, — заявил директор военных программ.

Сунгуровский убежден, что стягивание зенитно-ракетных систем С-300 в Беларусь — это прикрытие и попытка показать якобы подготовку обстрелов наземных целей.

– На самом деле готовится большая наступательная операция, для которой необходима усиленная противовоздушная оборона. Тем более, что Украине передают авиационные средства. Усиление группировки в Беларуси – это один из признаков готовящейся наступательной операции. Но это не обязательно произойдет, – отметил он.

Он считает, что направлениями наступления из Беларуси могут стать два украинских города – Ровно и Житомир. Это нужно оккупантам для того, чтобы перерезать логистические магистрали поставок вооружения от западных стран.