Чей Крым? Литва предлагает тест для россиян, желающих попасть в ЕС

Август, 24 в 15:31

Пограничники должны интересоваться у каждого россиянина, желающего попасть на территорию ЕС, целью его поездки, позицией относительно принадлежности Крыма и отношением к дейстиям РФ в Украине.

С таким предложением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

– Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине и кому принадлежит Крым. Если человек, пересекающий эстонскую, латвийскую, литовскую, финскую или польскую границу, говорит, что считает, что Крым не оккупирован, мы можем предположить, что допуск этого человека не соответствует интересам нашей национальной безопасности, – объяснил дипломат.

По его словам, Литва может сделать это в одностороннем порядке, но такие меры эффективно работают только при наличии хотя бы регионального решения.

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Ландсбергис считает, что российских туристов нельзя пускать в ЕС, при этом гуманитарные визы будут по-прежнему выдаваться людям, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей.

Источник: LRT