Август, 25 в 15:58

В четверг, 25 августа, на АЗС в Польше выросли средние цены на дизельное топливо. Кроме того, за сутки немного подорожали автогаз и бензин марки А-98.

Так, за литр бензина А-98 сегодня нужно в среднем заплатить 7,07 злотых (53,8 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 25 августа). Это немного дороже, чем накануне (было 7,06 злотых/литр).

В то же время, средняя стоимость бензина марки А-95 наоборот немного снизилась – до 6,49 злотых за литр (49,4 грн) по сравнению с 6,50 злотых/литр днем ранее.

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Литр дизтоплива подорожал с 7,10 злотых до 7,14 злотых (54,4 грн).

Средняя цена на премиальный дизель за сутки выросла с 7,36 злотых за литр до 7,45 злотых/литр (56,7 грн).

Несколько изменилась в сторону повышения и стоимость автогаза (LPG): до 3,14 злотых/литр (23,9 грн) с 3,13 злотых за литр в среду.

Цены на АЗС в Польше варьируются в разных воеводствах. Например, стоимость литра бензина А-95 колеблется от 6,24 злотых (47,5 грн) в Любушском воеводстве до 6,63 злотых (50,5 грн) в Подкарпатском воеводстве.

Цены на бензин А-98 самые низкие в Мазовецком воеводстве (6,60 злотых/литр или 50,2 грн), а самые высокие – в Куявско-Поморском воеводстве (7,46 злотых/литр или 56,8 грн).

Цены на топливо в Украине

Цены на горючее в Украине 25 августа несколько изменились. В частности, бензин категории А-95+ подешевел на 1,16 грн и в среднем стоит 50,83 грн/л.

Бензин категорий А-92 и А-95 не изменился в цене: стоимость в среднем составляет 47,89 грн/л и 49,84 грн/л соответственно.

Средняя цена на дизтопливо составляет 53,37 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl