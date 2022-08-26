Август, 25 в 21:14

Сегодня, 25 августа, в Риге в парке Победы демонтировали последние элементы памятника советским солдатам.

Об этом сообщает издание Delfi.

Во вторник снесли группу скульптур, изображающих советских воинов, в среду — скульптуру, воплощающую образ Ники (богини победы). Сегодня же демонтировали 79-метровый обелиск.

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Падение обелиска некоторые присутствующие горожане встретили аплодисментами.

Подготовительные работы к сносу памятника начались 22 августа. Территорию вокруг огородили и усилили присутствие полиции.

????Būvnieki demontējuši pieminekļa kompleksa centrālo obelisku. pic.twitter.com/WzeSsFxHZz — LTV Panorāma (@ltvpanorama) August 25, 2022

Отмечается, что заговорили о сносе памятника почти сразу после начала войны в Украине. В мае демонтаж мемориала поддержали: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие За освобождение от советского наследия от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

Снос памятника обошелся в €2,1 млн.

Ранее сообщалось, что в Латвии начался сбор средств на беспилотник Bayraktar для украинской армии.

Фото: Delfi