Деньги – не приоритет: в Baykar объяснили, почему не продадут РФ свои беспилотники

Август, 26 в 13:53

Компания Baykar считает вторжение РФ в Украину незаконным, поэтому делает все возможное для приближения победы над агрессором.

Гендиректор турецкой компании Халук Байрактар ​​заверил, что они никогда не будут продавать Кремлю беспилотники Bayraktar, даже если россияне предложат большую сумму.

– Деньги – не приоритет. Материальные ресурсы никогда не являлись целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать дроны РФ, – подчеркнул он.

По его словам, сейчас компания пытается поддерживать Украину всеми возможными способами, поскольку она испытывает очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку.

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– Ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция на этот счет понятна, – подытожил Байрактар.