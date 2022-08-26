Деньги – не приоритет: в Baykar объяснили, почему не продадут РФ свои беспилотники
Компания Baykar считает вторжение РФ в Украину незаконным, поэтому делает все возможное для приближения победы над агрессором.
Гендиректор турецкой компании Халук Байрактар заверил, что они никогда не будут продавать Кремлю беспилотники Bayraktar, даже если россияне предложат большую сумму.
– Деньги – не приоритет. Материальные ресурсы никогда не являлись целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать дроны РФ, – подчеркнул он.
По его словам, сейчас компания пытается поддерживать Украину всеми возможными способами, поскольку она испытывает очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку.
– Ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция на этот счет понятна, – подытожил Байрактар.