Херсонщина остается одним из самых опасных регионов Украины. Из-за близости к линии фронта русские войска почти ежедневно обстреливают населенные пункты области, применяя артиллерию, авиацию и ударные беспилотники.

Под огнем регулярно оказываются жилые кварталы, а среди пострадавших все чаще дети.

Какая ситуация в Херсоне сегодня, что известно о последствиях последних атак и как изменилась ситуация в области с безопасностью, читайте в материале на Фактах ICTV.

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Ситуация в Херсонской области сегодня

По словам главы Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина, за прошедшие сутки (9 июля, — Ред.) российские войска продолжили массированные атаки на Херсонщину.

Под ударами авиации, артиллерии и беспилотников оказались более 40 населенных пунктов области, в том числе Херсон, Берислав, Белозерка, Станислав, Антоновка, Камышаны, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Милово, Новорайск, Тягинка и другие общины.

Основной целью русских атак оставалась гражданская инфраструктура. В результате обстрелов повреждено по меньшей мере 14 частных домов. Помимо жилой застройки, разрушениям подверглись объекты мобильной связи, маршрутный автобус и автомобили местных жителей.

Не обошлось и без жертв среди гражданского населения. Как сообщил Прокудин, в результате российских обстрелов погибли три человека, еще 34 жителя области получили ранения, среди них трое детей.

Несмотря на сложную ситуацию, в области продолжается эвакуация населения из прифронтовых и деоккупированных общин. За минувшие сутки (9 июля, — Ред.) в более безопасные места удалось вывезти еще трех человек.

Ситуация в Херсоне сегодня

По данным начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, за прошедшие сутки (9 июля, — Ред.) российские войска атаковали семь населенных пунктов Херсонской общины. Под ударами оказались Херсон, Антоновка, Камышаны, Садовое, Зеленовка, Молодежное и Приднепровское.

Для обстрелов оккупанты применяли артиллерию, авиацию и ударные дроны. Из-за атак повреждены частные дома, многоэтажки, гражданские автомобили и нежилые помещения.

Ситуация в Херсоне: последние новости

Вечером 9 июля российский беспилотник атаковал жилой квартал в Днепровском районе Херсона. В результате сброса взрывчатки пострадали 30-летняя женщина и ее 13-летний сын.

Медики диагностировали у них минно-взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. После оказания первой помощи пострадавших доставили в больницу.

Еще один удар российские военные нанесли по Корабельному району города. Под атаку дрона попал 17-летний молодой человек. Он получил множественные обломочные ранения, минно-взрывную травму и контузию. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Какая ситуация в Херсоне с безопасностью

Ярослав Шанько предупредил жителей области о новой опасности, связанной с российскими атаками. По его словам, оккупанты начали маскировать самодельные взрывные устройства в обычных бытовых вещах.

В частности, опасные предметы находили в упаковках от влажных салфеток. Не исключено, что для этого могут использоваться и другие предметы повседневного потребления.

В этой связи жителей призывают быть особенно внимательными. Если на улице или в общественном месте обнаружили подозрительный предмет, то его нельзя касаться или переносить.

Необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить людей рядом и сообщить о находке спасателей или полиции по телефонам 101 или 102.

Херсон: какая ситуация с коммунальной инфраструктурой

Несмотря на ежедневные обстрелы, в Херсоне продолжает поддерживать работу критически важной инфраструктуры.

Как сообщил Ярослав Шанько, в рамках международной программы WaterWorX, реализуемой при поддержке правительства Нидерландов, городской водоканал получил специализированный автомобиль для аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения. Также коммунальщикам передали 25 счетчиков и современное оборудование для проведения энергоаудита.

По словам начальника MBA, новая техника и оборудование помогут быстрее ликвидировать аварии на сетях и поддерживать бесперебойную работу системы водоснабжения даже в условиях постоянных российских атак.

В Херсоне усиливают защиту общественного транспорта

Несмотря на постоянные российские атаки, в Херсоне продолжается работа по повышению безопасности общественного транспорта и жителей города. Об этом начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько рассказал в эфире телемарафона Єдині Новини.

По его словам, российские войска сознательно наносят удары по автобусам и маршруткам, понимая, что в них находятся мирные жители. Лишь с начала июля в городе было зафиксировано несколько таких атак.

Из-за постоянной угрозы городские власти ежедневно анализируют ситуацию с безопасностью и, в зависимости от обстановки, меняют маршруты общественного транспорта, сокращают их или временно ограничивают движение на самых опасных участках.

Водителей снабжают детекторами дронов, а на отдельных отрезках дорог устанавливают защитные сетки.

В Херсоне устанавливают новые противоосколочные укрытия

Параллельно в городе продолжает расширять сеть защитных сооружений. Как сообщил Ярослав Шанько в эфире Єдині Новини, новые противоосколочные укрытия в первую очередь устанавливают в районах, которые в последнее время чаще всего подвергаются атакам российских дронов и артиллерии.

Только за последнюю неделю в Корабельном районе Херсона обустроили четыре новых укрытия. Их размещают возле остановок общественного транспорта, магазинов и других местах, где обычно находится много людей, чтобы во время воздушной угрозы или обстрела жители могли быстро скрыться.

По словам главы Херсонской МВА, работа продолжается и дальше. Власти уже определили следующие локации по установке защитных сооружений. Их будут обустраивать прежде всего в тех районах, где ситуация с безопасностью остается самой сложной, учитывая потребности общины и пожелания местных жителей.

Что происходит на линии фронта в Херсонской области

Ситуация на линии фронта Херсонской области остается без существенных изменений. Основная линия столкновения проходит вдоль реки Днепр, где продолжаются позиционные бои. Значительная часть островов в дельте реки остается так называемой “серой зоной”, где ни одна из сторон не имеет полного контроля.

В партизанском движении АТЭШ сообщают о проблемах, с которыми, по их данным, столкнулись российские военные на Херсонском направлении. Как утверждают партизаны, из-за ударов украинских беспилотников оккупанты потеряли значительную часть скоростных моторных лодок, которые использовали для обеспечения подразделений на островах в дельте Днепра.

По информации АТЕШ, из-за нехватки плавсредств российским военным стало сложнее доставлять боеприпасы, проводить ротацию личного состава и эвакуировать раненых. Также в движении заявляют о дефиците современных средств радиоэлектронной борьбы, которые могли бы эффективно противодействовать украинским дронам.

АТЕШ отмечает, что эти проблемы усложняют логистику российских подразделений на островах в дельте Днепра. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

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