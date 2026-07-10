В Украине право на отсрочку от мобилизации имеют отдельные категории военнообязанных, определенные ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Среди них также граждане, чьи близкие родственники пропали без вести при особых обстоятельствах при защите Украины.

Такое право имеют супруг, отец, мать, сын, дочь, а также родные брат или сестра военнослужащего. Однако воспользоваться этим основанием для отсрочки можно только при условии, что статус пропавшего без вести подтвержден документами.

Можно ли получить отсрочку, если старший брат пропал без вести, и куда обращаться, читайте в материале на Фактах ICTV.

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Старший брат пропал без вести: предусмотрена ли отсрочка от мобилизации

Координатор групп семей пленных и пропавших без вести Медийной инициативы за права человека Елена Белячкова пояснила, что сегодня главным документом для оформления отсрочки является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

По ее словам, именно этот документ подтверждает право человека на отсрочку. После этого необходимо подать документы в установленном порядке, через любой ЦПАУ или через портал Дія, если для этого основания доступно электронное оформление. Таким же способом в будущем можно и продлить отсрочку.

Белячкова отметила, что ранее многие семьи сталкивались с трудностями из-за законодательной коллизии. В перечне документов было требование предоставить решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако на практике получить такой документ было невозможно.

Правозащитница объяснила, что суд может только признать человека без вести отсутствующим, но это другой правовой статус. Его применяют преимущественно для решения гражданско-правовых вопросов, например, в отношении имущества или наследства. В то же время он не подтверждает статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Именно поэтому возникала путаница. Как рассказала Белячкова, территориальные центры комплектования и социальной поддержки часто требовали документ, который суды фактически не выдают, и поэтому отказывали людям в отсрочке. Во многих случаях гражданам приходилось обращаться в суд для того, чтобы обжаловать такой отказ.

После урегулирования этой нормы, ключевым документом стала выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а необходимость получать отдельное судебное решение отпала.

Есть ли отсрочка, если старший брат пропал без вести, но братья неполнородные

Право на отсрочку могут получить не только полнородные братья военнослужащего.

На портале Юристы.UA рассмотрели обращение женщины, которая поинтересовалась, может ли младший брат военного оформить отсрочку, если у них общая мать, но разные отцы.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что у неполнородного брата есть право на отсрочку от мобилизации. По его словам, закон не лишает такого права только потому, что братья имеют одного общего родителя.

Юрист также напомнил, что для оформления отсрочки необходимо подтвердить родственную связь соответствующими документами и подать заявление через любой ЦПАУ на территории Украины.

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