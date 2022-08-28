Август, 28 в 16:48

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что полномасштабная война на Украине может затянуться на годы.

Об этом Бербок заявила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Так, на вопрос виден ли конец войны в Украине, министр ответила, что не сейчас. По ее словам, Кремль одержим тем, чтобы полностью подчинить себе Украину.

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— Мы должны быть готовы к тому, что эта война может длиться годами. К сожалению, российское правительство не отказалось от своей одержимости подчинения Украины и ее народа. Несмотря на все страдания, мы также должны констатировать, что иллюзии президента России о том, что он возьмет Украину в кратчайшие сроки, не оправдались, — отметила Бербок.

Министр иностранных дел Германии подчеркнула, что мужество украинцев и международные поставки оружия привели к тому, что российские солдаты не смогли осуществить “молниеносный план” Путина в Украине.

— Мы сделаем все, чтобы это никогда не стало реальностью, — заявила Анналена Бербок.

По ее словам, перемирия достичь вполне реально, для этого Путину надо перестать ракетами обстреливать мирное население Украины и забрать все вооружение.

— Он атакует Украину. Он мог перестать это делать в любую минуту и ​​положить конец страданиям, — считает Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Германии рассказала, что страна продолжает давать Украине тяжелое вооружение. Но функционирующих, ультрасовременных систем, которые в первую очередь нужны ВСУ, у Германии нет в большом количестве. Бербок подчеркнула, что на данный момент поставляется то, что возможно.

— Конечно, хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее, но, к сожалению, приходится исходить из того, что следующим летом Украине все же понадобится новое тяжелое вооружение от партнеров. Мне ясно: Украина тоже защищает нашу свободу, наш миропорядок, а мы поддерживаем ее финансово и военным путем — до тех пор, пока это необходимо. Точка, — решительно заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ранее Бербок заявила, что дальнейшие поставки оружия из Германии идут по “тонкой грани”, причина — недостаточное оснащение собственных войск.