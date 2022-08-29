Шольц поддерживает расширение ЕС и членство Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Европейский Союз, чтобы в результате включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию.
Об этом он заявил во время выступления в Карловом университете в Праге. Он отметил, что им необходимо “намного сильнее использовать влияние объединенной Европы”.
Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что это отвечает интересам Европейского Союза.
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— В наши дни снова возникает вопрос, где будет проходить будущая разделительная линия между этой свободной Европой и неоимперской автократией, — добавил он.
Он также призвал страны ЕС “сплотить ряды, решить старые конфликты и найти новые решения”.
По словам Шольца, Германия будет поддерживать Киев “столько, сколько нужно”.
Источник: Spiegel