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Шольц поддерживает расширение ЕС и членство Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Европейский Союз, чтобы в результате включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию.

Об этом он заявил во время выступления в Карловом университете в Праге. Он отметил, что им необходимо “намного сильнее использовать влияние объединенной Европы”.

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что это отвечает интересам Европейского Союза.

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— В наши дни снова возникает вопрос, где будет проходить будущая разделительная линия между этой свободной Европой и неоимперской автократией, — добавил он.

Он также призвал страны ЕС “сплотить ряды, решить старые конфликты и найти новые решения”.

По словам Шольца, Германия будет поддерживать Киев “столько, сколько нужно”.

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Источник: Spiegel

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