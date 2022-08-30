ВСУ ухудшили способность российской армии осуществлять перегруппировку — Пентагон

Август, 30 в 1:04

В Пентагоне состоялся закрытый брифинг, во время которого высокопоставленные чиновники США обсудили полномасштабную войну в Украине, спровоцированную нападением Российской Федерации.

Репортер Foreign Policy Джек Детч опубликовал в соцсети Twitter главные тезисы по закрытому брифингу Министерства обороны США.

По его словам, Пентагон прямо пока не называет активизацию боев в Херсонской области контрнаступлением ВСУ, поскольку сейчас это больше похоже на подготовку к наступательным действиям.

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– Однако США оценивают, что Украина усилила артиллерийский огонь по российским линиям вблизи Херсона, – рассказал Джек Детч.

В Минобороны США считают, что Украина гораздо ближе к равноценности сил в Херсонской области, чем на Донбассе. ВСУ несомненно ухудшили способность российской армии перегруппировываться, выведя из строя основные мосты, считают в Пентагоне.

Кроме того, Соединенные штаты Америки не видят масштабного передислоцирования российских сил из Донбасса в южные области Украины.

В США считают, что усилия диктатора Владимира Путина увеличить численность российских военных до 1,15 млн человек вряд ли будут успешными.