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Двух чиновников Германии подозревают в сотрудничестве с Россией — Die Zeit

Валентина Чорна, редактор ленты
Двух чиновников Германии подозревают в сотрудничестве с Россией — Die Zeit
Фото: Pixabay

Двое сотрудников немецкого Министерства по экономике и защите климата могли работать на Россию.

По данным издания Die Zeit, они часто ездили в РФ, давали неточные данные о заполненности немецких газохранилищ и работе Северного потока-2.

Расследование в отношении двух должностных лиц инициировал министр экономики и энергетики, а также вице-канцлер Роберт Хабек.

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Он заподозрил политиков в фальсификации информации о наполнении немецких хранилищ запасами газа, отчетов об энергетической безопасности государства, а также в саботировании решения правительства не вводить в эксплуатацию Северный поток-2.

Доверенные лица Хабека уже обратились в Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) с просьбой рассмотреть подозрения.

Как отметили в Die Zeit, в случае подтверждения информации о работе высокопоставленных чиновников Германии в РФ в стране разразится политический скандал. Если же подозрения окажутся ошибочными, это сильно повлияет на репутацию Хабека.

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