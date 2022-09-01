Сентябрь, 01 в 13:34

Из-за полномасштабной войны России против Украины за границу выехало более 600 тыс. украинских школьников. Такие данные приводит Министерство образования и науки.

Около 200 тыс. украинских учеников приняла ныне Польша. Татьяна вместе с двумя сыновьями сюда приехала в апреле. Месяц у них ушел на поиск жилья и адаптацию. Сразу начали искать школу для шестилетнего Александра.

– Мы пошли к директору школы, поговорили, и нам сказали, что смогут нас принять при одном условии – если мы выучим польский. Потому что украинских учителей в школе нет. Ок. Мы перед собой поставили цель – выучить польский. У нас было для этого всего 2,5 месяца, – рассказывает Татьяна.

По словам женщины, первое, что сделали – отдали ребенка в пшедшколу (детский сад, — Ред.), второе – нашли украинку, которая училась в Польше, и ходили к ней на занятия. А еще – ребенок ходил на шахматы.

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— Мы занимались шахматами еще в Украине, поэтому и здесь раз в неделю сын ходил в польскую школу играть. Со временем он выиграл турнир, и с этим кубком и со знанием языка мы пошли в школу, к директору, и просились чтобы нас взяли. И нас взяли в шесть лет в первый класс. В Украине мы закончили нулевой класс, – говорит Татьяна.

Приняли почти 200 тыс. детей: как началось обучение для украинских школьников в Польше / 4 фотографии

Она говорит, что документов пришлось собирать немного. Необходимо иметь zameldowanie (это что-то вроде прописки), где указано место жительства. Также необходим Pesel (идентификационный код) и подписать несколько разрешений.

– У них своя религия. Они католики. Поэтому ты должен написать разрешение на то, чтобы ребенок посещал предмет религиоведение. Также нужно было принести документ об окончании пшедшколы. Все равно требуют хоть какую-нибудь подготовку, – делится Татьяна.

По словам женщины, собирали ребенка в школу по выданному списку. За канцелярию, пенал, рюкзак пришлось заплатить до 300 злотых (2 400 грн). Польша дает помощь на такую ​​сумму, но Татьяна пока не воспользовалась ею.

А вот Мирослава детей собрала почти благодаря этим выплатам.

– 300 злотых мы уже получали на канцелярию до 1 сентября. А до этого времени вообще не тратили средства, потому что школа полностью обеспечила всем необходимым. Дочери ходят в бассейн, поэтому мы купили им спортивную одежду и обувь. Портфели тоже нам предоставила школа, – рассказывает женщина.

Живет семья в Кракове. Старшая дочь Мирославы Ангелина в этом году идет в 10 класс, а младшая Злата — в третий. Обе уже хорошо говорят на польском и хвастаются учебой в местной школе.

Приняли почти 200 тыс. детей: как началось обучение для украинских школьников в Польше / 3 фотографии

— Мне очень нравится польская школа, потому что мы много гуляем, ходим в бассейн. Если ты не сделал домашнее задание, то на тебя не кричат ​​учителя. Просто говорят, что сделаешь два на следующий день. Одноклассники очень хорошо меня приняли, – рассказывает третьеклассница Злата.

Да и Мирославе польская система образования нравится. Говорит, что школа рассчитана на работающих мам.

— Каждый день, с 7:00 и до 17:00, есть возможность оставлять ребенка, за которым присмотрят. Он будет ухожен, накормлен, и с ним сделают уроки. Для мам это большой плюс, – говорит женщина.

Обучение во всех польских школах начнется офлайн. Но как будет дальше – неизвестно. Говорят, что из-за высоких цен на газ зимой ученики, возможно, будут учиться дистанционно.