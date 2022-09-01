РФ в войне против Украины потеряла более 900 элитных военных — ВВС

Сентябрь, 01 в 13:00

Издание BBC установило гибель более чем 900 российских элитных военных специалистов.

Больше всего потерь среди морских пехотинцев, а именно — 337 человек. Причем больше всего среди морпехов понесла потери 810 бригада, базирующаяся во временно оккупированном Крыму. Известно о гибели не менее 56 человек, в том числе двух командиров бригады.

По данным BBC, на войне в Украине погиб 151 военнослужащий спецназа ГРУ РФ, из которых почти каждый четвертый – офицер (22%).

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Также известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большинство из них являлись частью особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН), почти каждый четвертый имел офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших – обладатели особого знака отличия, крапового берета, который является символом элиты спецназа.

Из открытых источников известно о 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, погибших в Украине. Среди погибших есть сотрудники самых засекреченных подразделений.

По открытым данным, наибольшие среди десантников потери понес 331 гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка. В элитном отряде ВДВ – 45 гвардейской бригаде спецназа – установили гибель 14 военнослужащих.

BBC установила гибель 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Издание отмечает, что экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет.

Как утверждает BBC, ссылаясь на западных и российских военных экспертов, общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядам спецназа, морпехам и десантникам пришлось решать задачи, обычно ставящиеся перед пехотой.

Эксперты по общению с изданием считают, что компенсировать потери всех этих специалистов для России будет проблематично.