Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о русофобии в Молдове и “возможных угрозах безопасности российских военных” в непризнанном Приднестровье.

Он обратился к жителям самопровозглашенного “ПМР” и назвал Россию трупом.

Maybe it’s time for UKR and Moldova to resolve the Transniestra problem now. Kremlin really can’t stop it at this point. Do the people of Transniestra really want to be handcuffed to the corpse that is today’s Russian Federation? Is there any hope of a positive future for them? https://t.co/TFdwNSf1rn

— Ben Hodges (@general_ben) September 3, 2022