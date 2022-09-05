Сентябрь, 04 в 21:08

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о русофобии в Молдове и “возможных угрозах безопасности российских военных” в непризнанном Приднестровье.

— Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии, — считает Ходжес.

Он обратился к жителям самопровозглашенного “ПМР” и назвал Россию трупом.

— Неужели жители Приднестровья хотят быть прикованными наручниками к трупу, которым сегодня является Российская Федерация? Есть ли для них надежда на светлое будущее? – подчеркнул генерал.

Maybe it’s time for UKR and Moldova to resolve the Transniestra problem now. Kremlin really can’t stop it at this point. Do the people of Transniestra really want to be handcuffed to the corpse that is today’s Russian Federation? Is there any hope of a positive future for them? https://t.co/TFdwNSf1rn Сейчас смотрят — Ben Hodges (@general_ben) September 3, 2022

1 сентября министр иностранных дел России Лавров заявил, что Кремль будет рассматривать как нападение на Россию любые действия, которые можно считать угрозой безопасности российских “миротворцев” и армии в самопровозглашенном Приднестровье.

Лавров, в привычной для себя риторике, обвинил Кишинев в том, что в Молдове якобы “насаждается русофобия”.