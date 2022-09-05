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Факты / Мир / Мировые новости

Генерал США в отставке назвал РФ трупом, реагируя на слова Лаврова о русофобии в Молдове

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о русофобии в Молдове и “возможных угрозах безопасности российских военных” в непризнанном Приднестровье.

— Возможно, пора Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль действительно не может остановить это на этой стадии, — считает Ходжес.

Он обратился к жителям самопровозглашенного “ПМР” и назвал Россию трупом.

— Неужели жители Приднестровья хотят быть прикованными наручниками к трупу, которым сегодня является Российская Федерация? Есть ли для них надежда на светлое будущее? – подчеркнул генерал.

1 сентября министр иностранных дел России Лавров заявил, что Кремль будет рассматривать как нападение на Россию любые действия, которые можно считать угрозой безопасности российских “миротворцев” и армии в самопровозглашенном Приднестровье.

Лавров, в привычной для себя риторике, обвинил Кишинев в том, что в Молдове якобы “насаждается русофобия”.

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