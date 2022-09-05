Неотделимая часть ЕС: в Германии состоится конференция по восстановлению Украины

Сентябрь, 04 в 21:45

В Германии осенью состоится конференция, направленная на возобновление Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

— Недавнее заявление Федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС – важный политический манифест в рамках политики цайтенвенде или перемены эпох, — отметил Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, Украина стала неотделимой частью Европы и европейских институций, а не между Европейским Союзом и Россией.

Сейчас смотрят