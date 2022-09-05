Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Неотделимая часть ЕС: в Германии состоится конференция по восстановлению Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Неотделимая часть ЕС: в Германии состоится конференция по восстановлению Украины
Фото: Факты ICTV

В Германии осенью состоится конференция, направленная на возобновление Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

— Недавнее заявление Федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС – важный политический манифест в рамках политики цайтенвенде или перемены эпох, — отметил Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, Украина стала неотделимой частью Европы и европейских институций, а не между Европейским Союзом и Россией.

Сейчас смотрят

– Уже этой осенью мы договорились провести в Германии конференцию по восстановлению высокого уровня. Федеральный канцлер отметил готовность содействовать детальной подготовке плана восстановления уже сейчас, чтобы быстро запустить его после нашей победы. Вместе мы построим новую развитую европейскую Украину как часть новой сильной Европы, – подчеркнул Шмыгаль.

Читайте
Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять РФ - Шольц

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка