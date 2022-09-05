Неотделимая часть ЕС: в Германии состоится конференция по восстановлению Украины
В Германии осенью состоится конференция, направленная на возобновление Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
— Недавнее заявление Федерального канцлера Олафа Шольца о том, что Украина должна стать членом ЕС – важный политический манифест в рамках политики цайтенвенде или перемены эпох, — отметил Шмыгаль.
По мнению премьер-министра, Украина стала неотделимой частью Европы и европейских институций, а не между Европейским Союзом и Россией.
– Уже этой осенью мы договорились провести в Германии конференцию по восстановлению высокого уровня. Федеральный канцлер отметил готовность содействовать детальной подготовке плана восстановления уже сейчас, чтобы быстро запустить его после нашей победы. Вместе мы построим новую развитую европейскую Украину как часть новой сильной Европы, – подчеркнул Шмыгаль.