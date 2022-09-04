Сентябрь, 04 в 20:58

Правительство Германии согласовало пакет помощи в размере €65 млрд для поддержки граждан и компаний на фоне роста инфляции и повышения расходов на энергию.

– Наша страна переживает трудные времена. Мы никого не оставим одного. Мы переживем эту зиму, – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Он также добавил, что Россия больше не является надежным энергетическим партнером.

В рамках объявленного пакета пособия с 1 декабря пенсионеры получат единоразовую выплату €300, а студенты – €200.

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Люди, имеющие право на жилищную помощь, дополнительно получат пособие на отопление в размере €415.

Шольц сообщил, что правительство Германии собирается использовать доходы от непредвиденных налогов, чтобы снизить цены на газ, нефть и уголь для конечных потребителей.

Власти направят €1,5 млрд на обеспечение жителей недорогими билетами на транспорт, а также предоставят 9 000 энергоемких компаний налоговые льготы в размере €1,7 млрд.

Отметим, что это уже третий пакет помощи, который направлен на борьбу с инфляцией. Всего на эти меры власти Германии направили €95 млрд.

Правительственная помощь поступает на фоне усилившегося энергетического кризиса после того, как 2 сентября российский монополист Газпром остановил транзит по газопроводу Северный поток на неопределенный срок.

Ожидается, что рост цен на энергоносители приведет к росту инфляции в Германии и еврозоне примерно до 10% к концу этого года – самый высокий показатель за последние десятилетия. В августе инфляция в Германии выросла до 7,9%.

Источник: Der Spiegel