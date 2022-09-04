Сентябрь, 04 в 19:46

Мир должен держать Россию в изоляции и усиливать санкции до полной деоккупации территорий Украины.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас на церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине.

Там она встретилась со своими латвийским и литовским коллегами Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните.

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– Я с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого Кремль поддерживает свою военную промышленность, – сказала Каллас.

По мнению участников встречи, Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки.

– Мы не позволим этому произойти. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции. Решение G7 ввести ценовой предел на российскую нефть — очень важный шаг, он сократит возможности России использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет, — подчеркнула Каллас.

Премьер-министр Эстонии добавила, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

– Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждем от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций, – сказала Каллас.

Источник: ERR