Мир должен держать Россию в изоляции до деоккупации территорий Украины – премьер Эстонии
Мир должен держать Россию в изоляции и усиливать санкции до полной деоккупации территорий Украины.
Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас на церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине.
Там она встретилась со своими латвийским и литовским коллегами Кришьянисом Кариньшем и Ингридой Шимоните.
– Я с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого Кремль поддерживает свою военную промышленность, – сказала Каллас.
По мнению участников встречи, Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки.
– Мы не позволим этому произойти. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции. Решение G7 ввести ценовой предел на российскую нефть — очень важный шаг, он сократит возможности России использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет, — подчеркнула Каллас.
Премьер-министр Эстонии добавила, что ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.
– Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждем от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций, – сказала Каллас.
Источник: ERR