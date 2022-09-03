Сентябрь, 02 в 22:04

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение стран Большой семерки (G7) по ограничению цены на российскую нефть.

Во время вечернего обращения 2 сентября он отметил, что давно пришло время именно для таких энергетических санкций против России.

– Когда этот механизм будет реализован, он станет весомым элементом защиты цивилизованных стран и энергорынков от российской гибридной агрессии. И действительно, нужно ограничить также цену на российский газ. Я благодарен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, которая сегодня сказала об этом, — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что энергетические санкции не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке.

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Напомним, что 2 сентября министры финансов стран Большой семерки (G7) утвердили предельную цену на нефть из России.

По словам канцлера казначейства Британии Надхим Захави, они ограничили возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной пороговой цены.