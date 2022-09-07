Объясняет суету: РФ пыталась оказать давление на Гросси во время подготовки отчета по ЗАЭС

Сентябрь, 07 в 13:42

Российская делегация пыталась оказать давление на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, когда его команда готовила отчет по ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на ЗАЭС.

— Интересно наблюдать в этом зале, как российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама Россия так срочно созвала эту встречу (Совбез ООН, – Ред.), — отметил Кислица.

По словам представителя Украины в ООН, единственное, что объясняет российскую суету — это попытка оказывать давление на генерального директора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет.

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— Когда этот план провалился и документ был опубликован еще до заседания СБ, российский посланник отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить, — объяснил Кислица.

Он посоветовал российскому представителю в следующий раз набраться терпения, если речь не идет о выводе российской армии из Украины.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выразил недовольство отчетом МАГАТЭ, поскольку в нем зафиксировано присутствие российских войск и военной техники на ЗАЭС.

Он пытался убедить членов Совбеза, будто там его нет, но при этом дипломат РФ заявил, что у него не было времени подробно изучить отчет.

Во вторник Совет Безопасности ООН по запросу России собрался в третий раз за два месяца, чтобы рассмотреть ситуацию на Запорожской атомной электростанции.