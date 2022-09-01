Сентябрь, 01 в 18:30

На территории Беларуси с 8 по 14 сентября будут проходить командно-штабные учения. Украинская армия готова к любому развитию ситуации.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Он подчеркнул, что остается низкой вероятность наступления врага с территории Беларуси на Украину или вторжение белорусских войск.

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В то же время запланированы учения, во время которых будут впервые отрабатываться контрнаступление, освобождение так называемых временно оккупированных территорий и выход на госграницу.

– В период с 8 по 14 сентября в вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение командно-штабных учений, во время которых основное внимание, вероятно, будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление и освобождением территорий, временно захваченных противником, — заявил Громов.

Планирование учений в Беларуси состоится в составе многонациональной группировки с участием войск России и стран-членов ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Громов подчеркнул, что замыслом учений предусмотрено “освобождение части утраченной территории условного государства”. В Генеральном штабе ВСУ не исключают, что речь идет о территориях северных областей Украины.

– Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Это соответствует концепции совместных действий вооруженных сил так называемого союзного государства на украинском направлении. Но Вооруженные силы Украины готовы к любому ходу событий, в том числе и на северном направлении нашего государства, — отметил Громов.

По информации Генерального штаба ВСУ, Кремль приказал российской армии выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября. Поэтому оккупантам приходится корректировать свои планы и действия.

Источник: Военное телевидение Украины