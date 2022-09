Дети и внуки королевы Соединенного Королевства Елизаветы II спешат к замку Балморал в Шотландии, где находится Ее Величество.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи озабочены состоянием здоровья 96-летней Елизаветы II.

Отмечалось, что королева находится под контролем, а врачи говорят, что королева по-прежнему “чувствует себя комфортно”.

Британские СМИ сообщают, что в Балморал выехали принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, герцог Кембриджский Уильям (Кейт осталась с детьми в Аделаидском коттедже) и принц Гарри с супругой Меган.

Как пишет Daily Mail, заявление о состоянии здоровья монарха является исключительной редкостью и свидетельствует об очень серьезной ситуации.

Королевский биограф Найджел Которн сказал: Это заставляет нас поверить, что ситуация намного серьезнее, чем нам говорили.

Телеканал BBC приостановил все регулярные программы как минимум до 18:00, чтобы информировать зрителей о состоянии здоровья королевы.

Впоследствии стало известно, что смену караула в Букингемском дворце отменили.

A board reading “No guard changing ceremony today” is displayed in the courtyard of Buckingham palacehttps://t.co/xTZXggO10H pic.twitter.com/yycPvV3Z6L

— The Telegraph (@Telegraph) September 8, 2022