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ВВС отменил программы, Букингем – смену караула на фоне известия о здоровье Елизаветы II

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
букінгемський палац зміна караулу
Фото: Getty Images

Дети и внуки королевы Соединенного Королевства Елизаветы II спешат к замку Балморал в Шотландии, где находится Ее Величество.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи озабочены состоянием здоровья 96-летней Елизаветы II.

Отмечалось, что королева находится под контролем, а врачи говорят, что королева по-прежнему “чувствует себя комфортно”.

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Британские СМИ сообщают, что в Балморал выехали принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, герцог Кембриджский Уильям (Кейт осталась с детьми в Аделаидском коттедже) и принц Гарри с супругой Меган.

Как пишет Daily Mail, заявление о состоянии здоровья монарха является исключительной редкостью и свидетельствует об очень серьезной ситуации.

— Эксперты говорят, что это вызывает еще большее беспокойство, поскольку все ее дети и внуки, в частности принцы Уильям и Гарри, либо уже рядом, либо в дороге, — пишет издание.

Королевский биограф Найджел Которн сказал: Это заставляет нас поверить, что ситуация намного серьезнее, чем нам говорили.

Телеканал BBC приостановил все регулярные программы как минимум до 18:00, чтобы информировать зрителей о состоянии здоровья королевы.

Впоследствии стало известно, что смену караула в Букингемском дворце отменили.

У ворот замка Балморал и у Букингемского дворца уже начали собраться озабоченные британцы, чтобы помолиться за королеву или отдать ей почет.

В феврале 2022 года Елизавета II официально стала единственным британским монархом, отпраздновавшим платиновый юбилей на троне – 70 лет. В июле этого же года королева передала часть своих королевских полномочий своему 73-летнему сыну, принцу Чарльзу, прямому наследнику престола.

О состоянии здоровья королевы Елизаветы II объявили на следующий день после отмены 96-летней королевой заседания своего Тайного совета. Врачи ей приказали отдохнуть.

Источник: Daily Mail
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