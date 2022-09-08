Страны Балтии и Польша с 19 сентября запрещают въезд россиянам с шенгенскими визами

Сентябрь, 08 в 13:28

Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября запретят въезд россиянам с шенгенскими визами.

Это также касается виз, выданных в других странах ЕС.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он убежден, что такое решение эффективно поможет снизить поток россиян, которые пересекают границу.

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Урмас Рейнсалу добавил, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято другими странами региона.

По словам главы эстонского МИД, ограничения не будут распространяться на тех, кто приезжает, чтобы посетить родственников, а также диссидентов и владельцев вида на жительство.

Напомним, в конце августа Польша, Литва, Эстония и Латвия заявили, что готовы принять национальные меры, чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложения о приостановке визового режима с РФ. Если они будут утверждены Советом ЕС на этой неделе, упрощенный визовый режим перестанет действовать уже со следующего понедельника, 12 сентября.

Это означает, что россияне больше не будут пользоваться привилегированным доступом к ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и более сложным процессом получения визы.

Источник: Delfi