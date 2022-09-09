Сентябрь, 09 в 0:21

Лидеры со всего мира выразили сочувствия из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Президент США Джо Байден с теплотой вспомнил их первую встречу в 1982 и в 2021 году, когда она принимала его во время заграничной поездки.

– Она очаровала нас своим остроумием, тронула своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. Она была солидарна с США в наши самые темные дни после 11 сентября, когда она трогательно напомнила нам, что горе — это цена, которую мы платим за любовь, — заявил Джо Байден.

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал должное, сказав, что королева была доброжелательным монархом и другом страны, которой он руководит.

— Королева Елизавета II олицетворяла непрерывность и единство британской нации на протяжении более 70 лет. Я помню ее как друга Франции, добросердечную королеву, которая оставила незабываемое впечатление на свою страну и ее век, – отметил Макрон.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что королева — это образец для подражания и вдохновения для миллионов. Он высоко оценил ее роль в налаживании отношений между Великобританией и Германией после ужасов Второй мировой войны.

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— Ее не будет хватать, не в последнюю очередь из-за ее великолепного юмора, — заметил Олаф Шольц.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что королева Елизавета была одной из его любимых людей в мире.

— Она постоянно присутствовала в нашей жизни, а ее служение канадцам навсегда останется важной частью истории нашей страны. Я буду так скучать по ней, — заявил Трюдо.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская заявили, что смерть Елизаветы — это невосполнимая потеря для Великобритании, а сама королева будет оставаться и жить в памяти миллионов людей. В то же время Борис Джонсон заявил, что королева Елизавета казалась такой вневременной и прекрасной.

— Я даже боялся, что начал верить, будто ребенок, что она будет с нами всегда. Это самый печальный день для нашей страны, потому что она обладала уникальной и простой силой — делать нас счастливыми. Потому мы ее любили. Поэтому мы оплакиваем Елизавету, которая правила дольше всего, и со всякой точки зрения лучшего монарха в нашей истории.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября – Букингемский дворец опубликовал сообщение о трагическом известии, что из жизни ушла королева Британии.