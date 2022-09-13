Сентябрь, 13 в 8:26

В Минобороны Азербайджана заявили, что ответственность за обострение ситуации на границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В частности, в ведомстве отметили, что присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается.

Поэтому в ответ на провокацию Армении азербайджанская армия применяет локальные контрмеры, в результате чего огневые точки нейтрализованы.

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— Продолжаемая Арменией политика военного авантюризма и реваншизма, интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкасанском и Гедабейском направлениях в течение последнего месяца и масштабные провокации, которые она применила сегодня, являются основными причинами эскалации конфликта, – говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью 13 сентября созвал заседание Совбеза из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

В ходе этой встречи решили официально обратиться к России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которой, кроме РФ и Армении, входят еще Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Также Армения решила обратиться в Совет Безопасности ООН для реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Напомним, в ночь на 13 сентября Азербайджан и Армения заявили о провокациях и обстрелах. Обе стороны обвинили друг друга в начале эскалации.

В частности, Азербайджан утверждает, что Армения начала широкомасштабные провокации, поэтому азербайджанские военнослужащие ведут интенсивный огонь по позициям Армении.

Заметим, что конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается уже не один год. Все из-за территории Нагорного Карабаха.

Это регион на Южном Кавказе, большую часть жителей которого составляют армяне. В советское время он входил в состав Азербайджанской Советской Республики. Однако в конце 1980-х годов проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.

В декабре 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике прошел так называемый референдум за независимость, однако международное сообщество его не признало.

Хотя Нагорный Карабах был признан международной частью Азербайджана, однако контролируют его этнические армяне. Время от времени здесь возобновляются бои на границе.

Источник: Минобороны Азербайджана, Никол Пашинян