Сентябрь, 15 в 12:14

Администрация президента США Джо Байдена и Конгресс обсуждают введение против России санкций, аналогичных тем ограничениям, которые налагаются на страну — спонсора терроризма.

Об этом проинформировал во время общения с журналистами представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос, по какой причине Вашингтон не поддерживает объявление РФ страной — спонсором терроризма.

Он напомнил, что с первых часов после полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, США вместе с партнерами запустили ряд пакетов санкций, направленных не только против кремлевского диктатора Владимира Путина и его помощников в Кремле, но и против его окружения.

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– Мы собираемся продолжать это делать. И у нас даже в последние дни продолжались дискуссии с Конгрессом США о шагах, которые были бы целесообразными и, что немаловажно, эффективными для применения. Поскольку мы продолжаем увеличивать расходы РФ из-за ее жестокого вторжения, – отметил Прайс.

Он объяснил, что Госдепартамент оценивает действия РФ в Украине, в том числе, и в контексте того, подпадают ли они под американский закон о государствах — спонсорах терроризма. Однако в Вашингтоне не спешат провозглашать Россию такой страной, поскольку опасаются “непредсказуемых последствий”.

– Возможны непредсказуемые последствия объявления России государством, спонсирующим терроризм, – заявил Прайс.

Он добавил, что существуют другие методы, чтобы привлечь к ответственности власти РФ и нанести удар по российской экономике.

Как подчеркнул Нед Прайс, объявление России спонсором терроризма может помешать гуманитарным организациям доставлять помощь в Украину.

– Мы слышали от гуманитарных организаций, от неправительственных организаций об их искренней и глубокой обеспокоенности тем, что объявление РФ страной-спонсором терроризма помешает им доставлять гуманитарную помощь на территорию Украины, не говоря уже о том, что они могут делать внутри РФ и хотят сделать внутри России. Они опасаются, что этот шаг помешает им помогать народу Украины, и мы относимся к этому очень серьезно, — сообщил он.

Прайс добавил, что объявление России спонсором терроризма также может помешать экспорту украинского зерна из портов на Черном море.

По его словам, администрация Байдена сейчас обсуждает “аналогичные меры”, которые не провоцировали бы таких последствий.

– Мы работаем с Конгрессом над инструментами, которые будут иметь аналогичные последствия для российской экономики, для российского правительства, но не будут иметь таких непредсказуемых последствий, — подытожил Нед Прайс.

Недавно в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден принял окончательное решение не признавать Россию государством — спонсором терроризма. Такое решение в Вашингтоне объяснили тем, что это окончательно разорвет американо-российские связи и может привести к задержке экспорта продовольствия из Украины.

Источник: Госдепартамент США